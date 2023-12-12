Tanju Özcan vaatlerini unuttu! Konut yapma sözü verdiği tarlayı sattı

2024 yılı 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 2019 yılında verdiği seçim vaatlerini unuttuğunu söyledi.

İl Başkanı Güner, verilen vaatleri hakkında şunları söyledi; "Tanju Özcan 2019 yılında yapılan yerel seçimler öncesi yatırım ve proje anlamında 50'den fazla vaatte bulundu. Seçimi kazandıktan sonra ise verdiği sözleri unuttu. Açıkladığı projelerden kolay olan neredeyse 5 tanesini yaptı. Geriye kalanları görmezden geldi. Yapmak bir yana bizim dönemimizde yapılanların bakımlarını dahi yapamadı. Belediyeye ait milyonlarca lira değerindeki arsaları sattı. İhtiyaç sahiplerine 404 adet konut yapacağım dedi, buranın arsasını sattı."

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 4.5 yılını da değerlendirerek, "Dört buçuk yılda Bolu'ya milyonlarca lira tutarında onlarca heykel ile biçimsiz ve kullanışsız kavşaklar yaptılar.

Sattıkları arsalardan ve çektikleri kredilerden milyonlarca lira gelir etmelerine rağmen hizmet adına bir şey yapmadıklarını görüyoruz. Bu paraların nereye gittiğini de açıklamaları gerekiyor. Bolu halkı bütün bunların farkında ve Mart ayındaki yerel seçimlerde Tanju Özcan'a iyi bir ders verecek. Heykel değil Hizmet Siyaseti kazanacak. AK Parti Belediyeciliği ile Bolu Halkı hak ettiği hizmete yeniden kavuşacak" açıklamasında bulundu.

İŞTE TUTULMAYAN SÖZLER

Güner, şu örnekleri verdi; "Bölgenin en büyük Botanik Parkı'nı yapacağım dedi yine arsasını sattı. Kültür Sanat Merkezi, Yeni Stadyum Projesi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Organik Ürünler Pazarı, Kızılay Otoparkına Yeni Konsept, Karaçayır Dev Sosyal Tesis, 10 Bin Araçlık Otopark, Vizyonkent Projesi, Gölköy Su Sporları Merkezi ve daha nicelerini söz verdikleri halde yerine getirmediler."