İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4752
  • EURO
    51,0331
  • ALTIN
    6469.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tanju Özcan ve Süleyman Can için karar çıktı

Bolu'da yürütülen irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında ara karar verildi. Mahkeme, heyeti başkan ve yardımcısının tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

IHA30 Mart 2026 Pazartesi 17:35
ABONE OL

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta Bolu Belediyesi'ne yönelik kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması (irtikap) suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu bulunan Özcan ve Can için görülen ara karar duruşmasında, sanık avukatları itirazlarını sundu. Kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, tutuklama gerekçelerinin devam ettiği kanaatine vararak her iki ismin de tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.

  • Bolu Belediye Başkanı
  • Tanju Özcan
  • Süleyman Can

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.