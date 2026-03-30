Tanju Özcan ve Süleyman Can için karar çıktı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta Bolu Belediyesi'ne yönelik kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması (irtikap) suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MAHKEME ARA KARARINI VERDİ

Tutuklu bulunan Özcan ve Can için görülen ara karar duruşmasında, sanık avukatları itirazlarını sundu. Kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, tutuklama gerekçelerinin devam ettiği kanaatine vararak her iki ismin de tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.