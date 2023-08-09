Tanju Özcan, Yarkadaş'a yüklendi: Yalakalık yaptı adaylığı kaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalarda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, parti tabanının yüzde 79'unun CHP liderini desteklediğini iddia etmişti. CHP'den kısa bir süre önce ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki göstererek, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ VERDİ KADIKÖY ADAYLIĞINI KAPTI"



Söz konusu tartışmaya ilişkin TV 100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Tanju Özcan, Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi' bir söz aldığını ifade edip, "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YÜZDE 10"

"Barış kardeşimiz çıksın sokağa böyle bir şeyin olmadığını kendisi de görecek." ifadeleriyle tepkisini dile getiren Özcan, "Dünya tarihinde bu kadar da yalakalık olmaz artık yani. Neymiş yüzde 80'i destekliyormuş. Haydi koyun bakalım o zaman seçmenin önüne genel başkan için sandık. Şu anda karşılığı yüzde 10 bile değil. Fazla bile söyledim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabına gelen 'istifa' tepkilerini örnek gösteren Özcan, "Bir taziye mesajı atıyor, altındaki yorumların 5 bin tanesinin 4 bin 900'ü 'istifa et' şeklinde. Hakarete varan yorumlar var bunu nasıl görmezden gelir." ifadelerini kullandı.