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Tanju Özcan'dan alçak sözler! Üstad Necip Fazıl'ı hedef aldı

Yeni bir skandala imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı paylaşımda büyük Türk şairi, fikir, aksiyon ve dava adamı Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e hakaret etti. Haddini aşan Özcan'a tepki yağdı.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 09:18 - Güncelleme:
Tanju Özcan'dan alçak sözler! Üstad Necip Fazıl'ı hedef aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 42'nci yıl dönümünde andı.

Erdoğan, paylaşımında, "Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin..." ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN'DAN ÜSTAD NECİP FAZIL'A HAKARET

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük Türk şairi Necip Fazıl Kısakürek'e hakaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısakürek'i yad ettiği paylaşımın altına yorum yapan Özcan, "Biz Bolu Belediye Meclisi olarak salona ismi verilen ahlaksız ve ilkesiz zatın adını kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Özcan, AK Parti döneminde kapsamlı şekilde restore edilerek modern yüzüyle hizmete alınan Kültür Merkezi'nden Necip Fazıl'ın ismini kaldırarak "Bülent Ecevit Kültür Merkezi" olarak değiştirdi.

IRKÇI ÖZCAN HADSİZLİKTE SINIR TANIMIYOR

Özcan, Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik organize eylemleriyle tanınıyor.

Özcan, sık sık mültecilere karşı yürütülen kara propagandanın fitilini ateşliyor.

Hatırlanacağı gibi Özcan, daha önce belediyenin mültecilere yaptığı sosyal yardımı kesti, ardından da "Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız" diyerek ırkçılıkta zirve yapmıştı.

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