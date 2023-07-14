Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerden yine zaferle çıktı.

Muhalefet ise karıştı. 8'li koalisyonun her partisinde kaos yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yenilginin sorumluluğu 'Ben Kemal! Geliyorum!" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yazıldı.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kazan kaldırdı. Değişim diyerek yerel seçime aylar kala Genel Başkanlık koltuğuna göz kırptı. Partiden ve diğer CHP'li belediye başkanlarından da destek aldı.

Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimler arasında, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da vardı.

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP'li Özcan, partilileri kızdırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile tam ihraç istemiyle partiden kesin ihracı için disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bu gelişmeler üzerine 'başkaldırıyorum' tweeti atan Tanju Özcan, Bolu'dan yola çıktı. Yürüyerek Ankara'ya kadar ulaştı.

CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı iddiaları üzerine otobüs üzerinden küçük bir topluluğa açıklamalar yaptı. Meydana koltuk fırlatarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifa çağırdı.

Ancak yaptığı bu hamlelerin hiçbiri, faydalı olmadı.

Fatih Altaylı'ya konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partideki değişim krizi ve görevden alınması ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere talimat verdiğini ve 'Bunu en geç ayın 20'sinden önce partiden atın' dediğini açıkladı. Bunun üzerine bombayı patlattı: Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19'unda partimden istifa edeceğim!