Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na ''Muharrem İnce'' vurgulu açık tehdit

CHP'nin 20 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'şaibe' iddialarına ilişkin soruşturma sürerken partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur..." ifadeleriyle başladığı açıklamasında can güvenliğine yönelik tehditler aldığını ifade etti.

"BU PARTİNİN DÜŞMANLARINI, YİNE BU PARTİNİN HAREM-İ İSMETİNDE BOĞMAYA MUKTEDİRİZ"

Kılıçdaroğlu'nun, "Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." ifadelerine de yer verdiği paylaşımın ardından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan zehir zemberek sözler geldi.

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X hesabından yaptığı paylaşımında Kılıçdaroğlu'nu, "Lütfen bu sözlerimi ciddiye alın. Laf ebeliği yapmayınız!" ifadeleriyle uyaran Özcan, Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yarışına atıf yaparak, "Ciddiye almazsanız Sayın İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim! Sayın İnce'nin nasıl kaybettiğini ikimiz de biliyoruz." dedi.

"2014 DAHİL TÜM KURULTAYLARI TARTIŞMAYA AÇARIM"

Paylaşımında, "200 belediye,130 milletvekili baskısını parti zarar görmesin diye hiç konuşmadık." diyen Özcan, Kılıçdaroğlu'nun susmaya devam etmesi halinde 2014 dahil tüm CHP kurultaylarını tartışmaya açacağını belirterek, "Yapmayın ve konuşturmayın beni." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

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