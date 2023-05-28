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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İstifa et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunarak 'Onurunuzla gururunuzla istifa ediniz! Kazananlara bırakın.' dedi.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 22:56 - Güncelleme:
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İstifa et
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Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür etti.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, "Kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır; Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta." ifadelerini kullandı.

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarının ardından da şu paylaşımda bulundu:

"Ben mi yanlış anladım? Sayın Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenler de bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin, 13 yıldır umut verdiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla istifa ediniz! Kazananlara bırakın."

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