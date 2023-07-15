14-28 Mayıs seçimleri sonrası hüsrana uğrayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarını görmezden gelirken, "değişim" taraftarları ise karşı hamlelerini sürdürüyor.

"Değişim" yanlısı ve Kılıçdaroğlu karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir programda yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çarşamba günü genel merkezin önündeki konuşmanın ardından Bolu'ya döndüm. Rutin kontroller için hastaneye gittim. Ayağımızda da ufak problemler vardı. Yürüyüşü 9 günde tamamladık. 7-8 günde de tamamlayabilirdim ama yürüyüştekilerin sağlık sorunların vardı. Bu yürüyüşü yapmadan önce tereddütlerim vardı.

Yürüyüşten itibaren tereddütlerim kalktı. Yüzbinlerce aracın kornalarını duyduktan sonra, CHP'de değişim şart sözlerini duyduktan sonra ne kadar iyi iş yaptığımı daha da iyi anladım. Pişman değilim. Seçim başarısızlığını hazmedemiyorum. CHP seçmenine de bunu hazmettirmelerine izin vermeyeceğim. Unutturmayacağım bunu.

"EKREM BEY İVMESİNİ KAYBEDİYOR"

Bence Ekrem Bey geç kalıyor. Ben Ekrem Bey'i nasıl destekleyebilirim? Ekrem Bey değişim olmalı diyor ama değişim genel başkandan başlamalı demiyor. Ekrem Bey birçok insandan daha önde. Her geçen gün bu ivmesini kaybediyor. Kendisine bugün uyarı anlamında söyledi. Ekrem Bey ya 'iddiamdan vazgeçiyorum ben İBB adayıyım' ya da 'Değişim genel başkandan başlamalı, demokratik tüzükle devam edilmeli' demeli.

Toplum Ekrem Bey'den tepki bekliyor. Her geçen gün 'Acaba Ekrem Bey buna cesaret edemeyecek mi 'algısı oluşmaya başladı. Benim Ekrem Bey ile çok yakın dostluğum yok. Ekrem Bey ile Muharrem İnce gibi bir hukukum yok. Ben toplumda gördüğüm şeyi söylüyorum. Ben Ekrem Bey'e bunun böyle olması gerektiğini ifade ettim. Bülent Tezcan dışında 'Önce genel başkan değişmeli' dediğini görmedim.

"İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?" SORUSUNA CEVAP

İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum. CHP'deki Atatürkçülere mesaj verecekler. CHP'de Atatürkçüyüm demek Suç oldu. Bunu herkes görsün artık. Bana bir itiraz gelmedi.

"Zenginler kulübüyle yol yürüdünüz" dediğim için hiç itiraz gelmedi. Çünkü bunların tamamı doğru. Hala bunlarla yol yürümeye çalışıyor. Sadece bir yerden itiraz geldi. CHP'nin başına bir trol başı geçirildi ya Eren Erdem diye. İlkokul 2'den terk deniyor. 2018'de genel başkana istifa çağrısı yapmış. Bu tür adamlarla yol yürüyorsunuz. Hala yanlış yapıyor.

"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ"

CHP'nin durumunu vahim görüyorum. Çok vahim görüyorum hem de. Genel başkan ve şürekaları şu konuda yanılıyor. Her seçim sonrasında bu olur. CHP seçmeni bu sefer üzgün değil, yıkılmış. İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Adana'yı da kaybedeceğiz. Belki Aydın'ı da kaybedebiliriz. Bu kafayla seçime gidersek ne olacağını söylüyorum.