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Tanju Özcan'dan yine ırkçı uygulama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine ırkçı bir uygulamaya imza attı. Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne özellikle Afrika ülkelerinden öğrencilerin getirildiğini belirterek, otobüs biletlerine astronomik zam yapacağını açıkladı.

17 Nisan 2024 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Tanju Özcan'dan yine ırkçı uygulama
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Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne özellikle Afrika ülkelerinden öğrencilerin getirildiğini belirterek, otobüs biletlerine astronomik zam yapacağını söyledi. Özcan, "Bütün dünyaya rezil olduk" diyerek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile öğrencilerin getirilmesini organize ettiğini ileri sürdüğü İbrahim Kürtül'ün görevden alınmasını istedi.

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Bolu'daki yabancı öğrenci sayısının 3 yılda 15 katına çıktığını ifade eden Özcan, şöyle devam etti: "Şu anda Bolu'da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali'den başvuruyor. Ajans buna diyor ki 'Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur' diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla. Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Otobüs biletleri dışında neler yapabileceğimizi de tartışıyoruz."

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