  • Tanju Özcan'ın yasak aşkı iddianamede! Mesajlaşmalar dosyaya girdi
Güncel

Tanju Özcan'ın yasak aşkı iddianamede! Mesajlaşmalar dosyaya girdi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yasak aşkının eski sevgilisi tarafından şantaja uğradığı ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre eski sevgili, Özcan'dan para, araç ve oto yıkama yeri istedi.

AKŞAM Gazetesi15 Mart 2026 Pazar 08:29
Tanju Özcan'ın yasak aşkı iddianamede! Mesajlaşmalar dosyaya girdi
CHP'li Bolu Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hazırlanan iddianamede, Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Çağalı arasında geçtiği öne sürülen yasak aşk da yer aldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bolu Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. Dosyada, görevden alınan eski belediye başkanı Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Çağalı iddiaların merkezinde yer aldı.

HEM SANIK HEM MAĞDUR

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İddianamede, Tanju Özcan hem müşteki hem de şüpheli-sanık konumunda yer aldı. Buna göre Tanju Özcan, Mehmet Eren Akgüney tarafından telefonla aranarak elindeki mesajlar ve ses kaydı üzerinden tehdit edildiğini, bu içeriklerin yayılmaması karşılığında para, araç ve oto yıkama yeri istendiğini öne sürdü. Dosyanın diğer ayağında ise belediye çalışanı Öznur Çağalı'nın beyanları doğrultusunda Tanju Özcan hakkında, "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin" şeklindeki sözlerle Çağalı üzerinde baskı kurduğu ve şantajda bulunduğu iddiasına yer verildi. Çağalı ifadesinde, 2025 yılının Eylül ayında Tanju Özcan'ın davetiyle Narven Termal Kasabası'ndaki bir otele gittiğini, burada alkol aldıklarını ve sonrasında rızasıyla cinsel birliktelik yaşadıklarını anlattı.

İddianamede Çağalı'nın telefonunda bulunan mesajlara da yer verildi. Buna göre Çağalı ile Tanju Özcan'ın kullandığı belirtilen hat arasında WhatsApp üzerinden topla 117 görüşme ve mesajlaşma olduğu öğrenildi.

  • Bolu Büyükşehir Belediyesi
  • Tanju Özcan
  • iddianame

