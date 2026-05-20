  Tanju Özcan'ın yat fotoğrafının sırrı çözüldü! ''Teknedeki sarışın benim''
Tanju Özcan'ın yat fotoğrafının sırrı çözüldü! ''Teknedeki sarışın benim''

Yolsuzluktan tutuklu Tanju Özcan'ın yat fotoğrafının sırrı çözüldü. Özcan'ın yanında oturan kadının Zeynep K. olduğu ortaya çıktı. Zeynep K. ifadesinde 'Demet arayıp yattaki sohbete katılmamı istedi. Özcan, şoförüyle birlikte beni Şişli'deki evimden aldı' dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın İstanbul Ataköy Marina'da bir yatta iki kadınla eğlence görüntülerindeki 'sarışın kadın' ortaya çıktı.

Medyada yer alan haberlere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, ihbar üzerine kimliği belirlenen Zeynep K. adlı kadının ifadesine başvurdu.

ŞOFÖRÜ EVİMDEN ALDI

Zeynep K. ifadesinde Tanju Özcan ile İstanbul Ataköy Marina'da bir yatta eğlendiklerine dair fotoğraftaki kişi olduğunu doğrularken, "Demet adlı bir kadın arkadaşının kendisini arayarak, teknede sohbet edeceklerini, katılmasını istediğini" belirterek, akşam Şişli'de kaldığı evden Tanju Özcan tarafından şoförlü aracıyla alındığını ve tekneye gittiklerini" anlattı.

Burada yemek yediklerini ve alkol aldıklarını anlatan Zeynep K., teknede Nadir Ataman (Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı olduğu değerlendirilen) ile soyadını hatırlamadığı Tayfun adlı bir kişinin de bulunduğunu belirtti.

BİLGİ TOPLUYORLAR

Medyadaki haberlere göre, savcılığın, gelen ihbarlarda yer alan, "Demet adlı kadının 'kadın arkadaş temin etmekle' tanındığı ve bu yöntemle aralarında eski Yalova Başkanı Vefa Salman'ın da bulunduğu çeşitli kişilerle ilgili şantaj malzemesi topladığı" iddialarını da incelediği öğrenildi.

EŞİNDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tanju Özcan'la mesajlaşmaları üzerinden şantaj yapıldığına dair bir soruşturmada adı geçen ve teknedeki kadın olduğu iddia edilen belediye personeli Öznur Ç., kişinin kendisi olmadığını açıklamıştı. Özcan, şantaj davasında eşinden özür dilemiş, "Ahmaklık suç olsaydı, bundan cezalandırılmamı isabetli görürdüm" demişti.

