Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne Togg'un yeni versiyonuyla geldi.

İlk defa görüntülenen araç dikkat çekti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene geldiği yeni versiyon Togg'un içinde bakanlarda yer aldı.

Kaput kısmında Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alan limuzin şeklindeki uzun şaseli Togg modeli sosyal medyada gündem olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel üretilmiş bir model olup olmadığı da merak konusu oldu.