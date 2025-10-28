İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9666
  • EURO
    48,8722
  • ALTIN
    5290.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tank gibi Togg... Cumhurbaşkanı Erdoğan özel üretim araçla törene geldi
Güncel

Tank gibi Togg... Cumhurbaşkanı Erdoğan özel üretim araçla törene geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne özel üretim Togg ile geldi.

Haber Merkezi28 Ekim 2025 Salı 14:26 - Güncelleme:
Tank gibi Togg... Cumhurbaşkanı Erdoğan özel üretim araçla törene geldi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne Togg'un yeni versiyonuyla geldi.

TOGG'UN YENİ MODELİ DİKKAT ÇEKTİ

İlk defa görüntülenen araç dikkat çekti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene geldiği yeni versiyon Togg'un içinde bakanlarda yer aldı.

Kaput kısmında Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alan limuzin şeklindeki uzun şaseli Togg modeli sosyal medyada gündem olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel üretilmiş bir model olup olmadığı da merak konusu oldu.

  • Erdoğan
  • BMC Ankara
  • Altay Tank
  • Teslimat Töreni

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.