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Tanker devrildi sürücüsü öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde, tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:41
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Adem Turgut (47) idaresindeki 42 TY 700 plakalı tanker, Kulu-Kırıkkale yolunun 17. kilometresi Aktaş Mahallesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Turgut'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak, Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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