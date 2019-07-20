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Tankın içinde  6 saat çarpıştık

Beşparmak Dağları’nda dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşmanı püskürten ve bu yönüyle efsaneleşen tankın şoförü Abdülkadir Kurt, “Allah bize fırsat verdi, onlara büyük zayiat yaşattık” dedi. 

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Temmuz 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’na, vatani görevini yaptığı Ankara 28. Tümen Tank Taburu 2. Bölük’te tank şoförü olarak katılan Abdulkadir Kurt (66), aradan 45 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor. Erciş ilçesinde çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Kurt, o güne dair hatıralarını anlattı. Harekatın efsaneleri arasında yer alan tank ile gidilemez denilen yerlerden ilerlediklerini belirten Kurt, vatan, millet ve bayrak için Kıbrıs’a çıkarma yaptıklarını belirtti. 

MÜCADELE ETTİK 

Beşparmak dağlarında uçurumlardan ilerleyerek hedefe doğru gittiklerini ifade eden Kurt, şunları ifade etti: “Beşparmak Dağı’na komandolara destek vermeye gittik. Büyük bir mücadele vardı. İlerlerken tankımız mayına çarparak yaklaşık bir buçuk metre havalandı, hasar gördü. Dağa çıkarken sürekli bize ateş açılıyordu. Tankın içinde büyük bir mücadele verdik. Her taraftan ateş geliyordu, biz de onlara karşılık veriyorduk. Allah bize fırsat verdi, onlara büyük bir zayiat yaşattık. Arkadaşlarımızla, ‘Ya öleceğiz ya da onlara fırsat vermeyeceğiz.’ dedik. Tankın içinde altı saat çarpıştık. Etrafımızda bağırıyorlardı ama korkmadık mücadele ettik. Sabaha doğru çekilmek zorunda kaldılar. Allah şehitlerimize rahmet eylesin.” 

HER ZAMAN HAZIRIZ 

O günü hiçbir zaman unutamadığını aktaran Kurt, ülkenin birliği ve beraberliği için her zaman mücadele etmeye hazır olduğunu ifade etti. Yeni evliyken eşini askere uğurlayan Müyesser Kurt da, “Askere gittiğinde çok üzülmüştüm. Sonra harekata katıldığını öğrendik. Birkaç ay hiç haber alamadık. Şehit oldu diye düşünürken yaşadığı haberi geldi. Bir süre sonra askerler Erciş’e geldi. Eşime kavuştuğumda çok sevindim” diye konuştu. 

Kahramanlardan 45 yıl sonra yeniden çıkarma

Türkiyie’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Barış Harekâtı’nın 45. yıl dönümü, bu yıl da tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalara ilk kez Bolu Komando Tugayı’nın 1. Komando Taburu askerlerinden oluşan gaziler, ‘Sonsuza Kadar Tek Yürek’ sloganıyla katılıyor. KKTC’de ziyaretler gerçekleştiren gazilere, Başbakan Ersin Tatar tarafından ‘KKTC Milli Mücadele Madalyası’ takılacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da kabul edilecek Kıbrıs gazileri, daha sonra şehit arkadaşlarının defnedildiği Boğaz Şehitliği’ni ziyaret edecek. Gaziler aynı gün, ‘Ataktepe-Doğruyol’ çarpışmalarının yapıldığı St. Hilarion Bölgesi’ni ziyaret edecek, zafer yürüyüşü yapacak. Kıbrıs çıkarmasının en kritik anlarında, savaşın kaderini değiştirebilecek kadar değerli olan St. Hilarion bölgesindeki Doğruyol tepesi Rum kontrolüne geçmişti. Kahraman askerler bir destan yazarak bu tepeyi geri aldılar. 

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