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Tankurt Manas kimdir? O Ses Türkiye Tankurt Manas kaç yaşında, nereli?

Tankurt Manas kimdir? O Ses Türkiye Tankurt Manas kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında bu akşam '10 Yılın En iyi Sesi' belli oluyor... Milyonlara hitap eden müzik yarışmasında bu akşam son 10 yılın en iyi sesleri sahne alacak. Canlı yayınlanacak olan '10 Yılın En İyi Sesi' bu akşam saat 20.00'de TV 8'de ekranlara gelecek. Tankurt Manas performansı ile izleyicileri etkilemeyi başaracak. O Ses Türkiye Tankurt Manas hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

09.02.2020  15:34 - Güncelleme: 09.02.2020  15:34

O Ses Türkiye Tankurt Manas 'Bu Benim Olayım' performansı ile izleyicileri ekrana kilitleyecek. TV8 ekranlarında bu akşam "10 Yılın En iyi Sesi" belli oluyor. Canlı yayınlanacak olan '10 Yılın En İyi Sesi' bu akşam saat 20.00'de TV 8'de ekranlara gelecek. Şampiyonlar en iyi seslere karşı şarkı söyleyecek. Canlı yayında en iyi sesler işitme engelliler için söyleyecek ve kararı siz vereceksiniz. Bu akşam sahnede ki isimlerde biri de Tankurt Manas olacak. O Ses Türkiye Tankurt Manas hakkında araştırmalar hız kazandı. Tankurt Manas'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TANKURT MANAS KİMDİR?

O Ses Türkiye Tankurt Manas, 5. sezonda yarışmaya katılan ve ilk performansından itibaren jüriyi ve seyirciyi etkilemeyi başaran isimlerden biri olmuştu. Tankurt Manas, o dönem jüri üyelerinden hem Hadise'nin hem de Ebru Gündeş'in takımında yer almıştı.

Türk rap şarkıcısı ve söz yazarı Tankurt Manas, 1991 yılında İstanbul Eminönü'nde doğdu. Tankurt Manas'ın gerçek adı Tankut TAN'dır.

Ortaokul sıralarında rap dinlemeye ve kendi sözlerini yazmaya başladı.

Kimlikte yer alan isminden yola çıkarak Tankurt'u en uzun ve eski Türk destanı olan Manas'ı kendine sahne ismi olarak seçmiştir.

Kariyerine devam ederken aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik bölümü ve Plato MYO'da Radyo Televizyon bölümlerini bitirdi.

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