Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

NE DEMİŞTİ?

Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan skandal bir paylaşım yaptı.

Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz."