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Tanrıkulu'dan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret! İttifak ortakları sessiz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör suçundan yargılanarak cezaevine gönderilen Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ve Gülten Kışanak'ı ziyaret etti. Tanrıkulu'nun bu ziyaretine ne partisinden ne de ittifak ortaklarından bir tepki gelmedi.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
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Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a her fırsatta özgürlük isteyen ve HDP eylemlerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'ye açık desteğini sürdürüyor.

HDP'LİLERE MORAL ZİYARETİ

Demirtaş'tan değerli dostum diye söz eden Tanrıkulu, şimdi de tutuklu bulunan Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, "Bugün Kandıra'dayız, az sonra Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak'ı ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

PARTİSİ DE ORTAKLARI DA SESSİZ

Ülkeyi yönetmeye talip olan CHP'nin milletvekilinin, terör soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan isimlere ziyarette bulunacağını duyurmasına ne kendi partisinden ne de ittifak ortaklarından bir tepki gelmedi.

Öte yandan Tanrıkulu'nun ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'ın geçtiğimiz yıllarda "Biz sırtımızı YPG'ye YPJ'ye, PYD'ye dayıyoruz" şeklindeki açıklaması yeniden gündem oldu.

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