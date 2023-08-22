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Tansiyon düşmüyor! İYİ Parti'den CHP'ye yerel seçim resti

Seçim hezimetinin ardından darmadağın olan koalisyon masasında karşılıklı restleşmeler sürüyor. Son olarak İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'ye yerel seçimler için meydan okudu. Şehit yakınına ettiği küfürle hafızalarda yer edinen Türkkan, İYİ Parti olarak 81 ilin tamamında kendi adaylarıyla seçime girmek istediklerini belirterek CHP'ye kapıları kapattı.

22 Ağustos 2023 Salı 07:41 - Güncelleme:
Tansiyon düşmüyor! İYİ Parti'den CHP'ye yerel seçim resti
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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde muhalefetin aldığı hezimetin ardından CHP'de değişim tartışmaları yaşanırken, İYİ Parti'de de yerel seçimler için izlenecek yol haritası tartışılmaya devam ediyor.

CHP'YE YEREL SEÇİM RESTİ

İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planı yaptığı bilinirken partinin "küfürbaz vekili" olarak tanınan Lütfü Türkkan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Tv100 yayınında konuşan Türkkan, yerel seçimlerde eski ittifak ortağı CHP'ye meydan okudu.

"TEK BAŞIMIZA SEÇİME GİRMENİN DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimler için 81 ilde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini belirten Türkkan, "Bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başımıza seçime girmenin doğru olacağını düşünüyorum." dedi.

"SEÇMEN TABANINDA BU GÖRÜŞ HAKİM"

Parti içinde tek başına seçimlere girilmesi gerektiği görüşünün hakim olduğuna dikkat çeken Türkkan, şunları kaydetti:

"Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti'nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye'yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti.

"DAHA DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Partinin geleceğiyle ilgili de mutlaka müstakil hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum."

"KEMAL BEY'İN ADAYLIĞININ ÖNÜNE GEÇİN' DİYEN CHP MİLLETVEKİLLERİ VARDI"

Türkkan ayrıca, "Eğer Akşener, Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu bu işin içine koymasaydı, çok ciddi bir farkla kaybederdik. 'Meral Hanım'a güveniyoruz, Kemal Bey'in adaylığının önüne geçin' diyen CHP milletvekilleri vardı." diye konuştu.

İYİ PARTİ-CHP ARASINDA KARŞILIKLI YEREL SEÇİM RESTİ

CHP'li Gürsel Tekin'in "İYİ Parti ve HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz" sözleri muhalefet cephesinde yankı uyandırırken, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da yerel seçimlerdeki 'ittifak' konusuyla ilgili henüz bir görüşme olmadığını vurgulamıştı. Kavuncu, "Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi sizlerle net olarak paylaşabilirim" şeklinde sözleriyle CHP'ye açık bir mesaj vermişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da İYİ Parti tabanında ve teşkilatlarında ittifaksız seçime girme görüşünün hakim olduğunu belirterek CHP'ye "Bizim sayemizde kazandınız" göndermesinde bulunmuştu.

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