İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,073
  • EURO
    33,6592
  • ALTIN
    2019.99
  • BIST100
    9347.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tansu Çiller İstanbul'da desteklediği adayı açıkladı
Güncel

Tansu Çiller İstanbul'da desteklediği adayı açıkladı

Eski başbakan Tansu Çiller, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a destek vererek, “Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a' diye konuştu.

AA23 Şubat 2024 Cuma 08:32 - Güncelleme:
Tansu Çiller İstanbul'da desteklediği adayı açıkladı
ABONE OL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta düzenlenen 'İstanbul'u Büyüten Kadınlar' programında kadınlarla bir araya geldi. Programda Kurum'a eşi Şengül Kurum, eski Başbakan Tansu Çiller, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer eşlik etti.

Programa katılan eski Başbakan Tansu Çiller, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Çiller, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a bir heyecanla geldiğini söyledi.

Çiller, kentin bu heyecanı aradığını zannettiğini belirterek şunları söyledi: Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor, hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler.

"BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Kurum'un istihdam konusuna da değindiğini aktaran Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tansu Çiller, kadınların istihdamı genelde eşi ve çocukları için istediğini dile getirerek, ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bunun kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

"İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Bu alanın belediyecilikle birleştirilerek, demokratik atılım haline getirilebileceğini umduğunu anlatan Çiller, "Bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle bir üçgen şeklinde ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır. Buna inanıyorum. İstanbul için hayırlı olsun." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.