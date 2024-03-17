İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2024 Pazar / 8 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın ''memur aylıkları'' iddiasına yalanlama!
Güncel

Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın ''memur aylıkları'' iddiasına yalanlama!

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatının kaleme alındığı 'Fırtınalı Bir Yaşamöyküsü' adlı kitaptaki 'Çiller'in memur aylıklarını ödemeyelim dediği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

AA17 Mart 2024 Pazar 15:52 - Güncelleme:
Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın ''memur aylıkları'' iddiasına yalanlama!
ABONE OL

Çiller, yazılı açıklamasında, 1991 seçimlerinden sonra kurulan DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nde Maliye Bakanı değil Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptığını belirtti.

Maaş ödemelerinin bir kamu harcaması olduğunu anlatan Çiller, şöyle devam etti:

"Bu harcamalar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yetkisi dahilindedir. Yani zamanın mevzuat tekniği açısından benim maaş ödemelerini engellemem mümkün değildir. Ayrıca Hazine Bakanı olarak kapım bütün bakan arkadaşlarıma, ilgili bürokratlara ve tüm dava arkadaşlarıma açıktı. Böylesi bir ortamda duygusallığa yer olamayacağı aşikardır. Bu gerçeklerden hareketle benimle ilgili olarak gündeme getirilen iddianın, hatıralarını yayınlayan kabine arkadaşımın unutkanlığının eseri olduğunu düşünüyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.