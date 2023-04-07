Tansu Çiller'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına kınama

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadı.



Çiller, sosyal medya hesabından #gazze ve #mescidiaksa etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Mübarek Ramazan ayında İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yapmış olduğu saldırıları üzüntü ile karşılıyorum, şiddetle kınıyorum ve derhal durdurulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller, hesabından ayrıca "Mescid-i Aksa'da Namaz Kılan İlk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı" yazılı 1994 yılına ait bir fotoğrafını da paylaştı.