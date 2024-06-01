Bir süredir diyaliz tedavisi gören Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Özer Uçuran Çiller'in kalp krizi geçirerek Yeniköy'de bulunan evinde vefat ettiği öğrenildi.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.

Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazanan Özer Uçuran Çiller, 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.