İSTANBUL 12°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2021 Salı / 11 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0226
  • EURO
    8,5435
  • ALTIN
    408.916
  • BIST100
    1550.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tanzanya'daki Kovid-19 hastası 3 Türk yurda getirildi
Güncel

Tanzanya'daki Kovid-19 hastası 3 Türk yurda getirildi

Tanzanya'daki koronavirüs hastası 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi.

AA23 Şubat 2021 Salı 07:20 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 07:20
ABONE OL

Tanzanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Tanzanya'da Kovid-19 tanısı konulan Halil A, Eyyüp K. ve Oğuzhan A, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 3 kişi TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına getirildi.

Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.