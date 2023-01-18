Tapuda rüşvet operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri rüşvet suçu ile ilgili başlatılan planlı çalışma çerçevesinde, 13 şüpheliye yönelik saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Tapu Müdürlüğü çalışanı, emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon dahilinde 3 kişinin ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.