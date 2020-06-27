Taraflar 1,7 milyon dosyada mahkemeye gitmeden anlaştı

IHA 27 Haziran 2020 Cumartesi 11:01 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 11:01

Alternatif çözüm yolları uzlaştırma ve arabuluculuk sistemi uygulanmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de sıklıkla vurguladığı arabuluculuk ve uzlaştırmada elde edilen başarı, mahkemelerin iş yükünü azalttı. Uygulama iki tarafın da rızasıyla çözüme ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda uyuşmazlık dosyaları, mahkemelere intikal etmeden hızla çözüme kavuşturuluyor.

ARABULUCULUKTA YÜZDE 70 BAŞARI SAĞLANDI



Arabuluculuk, ihtiyari olarak 2013 yılında hukuk sistemimize kazandırıldı. İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda da 1 Ocak 2019’dan itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. Hukuk davalarındaki uyuşmazlıklarda başvurulan arabuluculuk uygulamalarına 1 milyon 412 bin 205 dosya sevk edildi. Bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 322 bin 901 dosyadan 932 bin 240 dosya çözüme kavuşturularak yüzde 70 oranında başarı sağlandı.

İhtiyari uyuşmazlıklarda 2013 yılından bu yana arabulucuya gönderilen dosyaların yüzde 97’si (302 bin 958 dosya) çözüme kavuşturuldu. İş uyuşmazlıklarında müzakere edilen dosyaların yüzde 63’ünde (525 bin 23 dosyada), ticari uyuşmazlıklarda ise arabulucuların devreye girdiği dosyaların yüzde 56’sında (104 bin 259 dosyada) anlaşmaya varıldı.

UZLAŞTIRMADA YÜZDE 82 BAŞARI SAĞLANDI



Adalet Bakanlığının onarıcı adalet anlayışı ve alternatif uyuşmazlık çözümünü hedefleyen uzlaştırma ise 2005’te hukuk sistemimize girdi. Köklü değişiklikler yapılan sistem, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren kurumsal bir yapıya kavuşturulmuş oldu. Ceza uyuşmazlıklarında uygulanmakta olan uzlaştırma kapsamında son üç yılda müzakere aşamasına geçilen 920 bin 794 dosyadan, 756 bin 632 dosyada uzlaşma sağlanmış oldu. Böylece söz konusu dosyaların yüzde 82’si uzlaşma ile sonuçlandı. Uyuşmazlıklarda mahkemelere gidilmeden tarafların rızasıyla dosyaların hızlı çözülmesini sağlayan arabuluculuk ve uzlaştırma sistemi, yargının iş yükünü azalttığı gibi toplumsal uzlaşı kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor.