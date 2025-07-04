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Taraflar barıştı: 1 kişinin öldüğü kan davası sona erdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybedip, 11 kişinin yaralanmasıyla aileler arasında başlayan husumet barışla son buldu.

IHA4 Temmuz 2025 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Taraflar barıştı: 1 kişinin öldüğü kan davası sona erdi
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Bismil ilçesinin Tekel Mahallesi'nde 20 Ağustos 2023'te kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumetin sona ermesi için Bismil Kanaat Önderleri Derneği üyeleri taraflarla görüşüp girişimde bulundu.

Ailelerin barışmaya ikna edilmesi üzerine Köseli Mahallesi Halk Taziyeevi'nde tören yapıldı. Törende, 4 ailenin bazı fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı. Törene, Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, dernek üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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