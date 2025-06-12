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Taraflar İstanbul'da anlaşmıştı: Rusya ile Ukrayna arasında esir asker takası

İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı esir askerlerin takasının gerçekleştirildiği bildirildi.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Taraflar İstanbul'da anlaşmıştı: Rusya ile Ukrayna arasında esir asker takası
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca Kiev'in bir grup Rus esir askerini geri verdiği belirtildi.

Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu bir grup esir askerin Kiev'e verildiği aktarılan açıklamada, halihazırda Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu, tıbbi ve psikolojik yardım aldığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm Rus askerlerinin, bakanlığın tıbbi kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon edilmesi için Rusya'ya sevk edileceği belirtildi.

Bakanlıktan, esir takasında yer alan asker sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

- ZELENSKİY DE ESİR TAKASINA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile esir takası gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zelenskiy, ağır yaralı ve hasta askerler takasının ikinci aşamasının bugün yapıldığını kaydederek, "Bugün ordumuzun askerleri, ulusal muhafızlarımız ve sınır muhafızlarımız evlerine döndü. Herkesin tedaviye ihtiyacı var ve onlara kesinlikle gerekli yardım sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Tüm esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Bu takasları mümkün kılan herkese teşekkürler." dedi.

Türkiye'nin 2 Haziran'da ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma çerçevesinde 9 ve 10 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Ukrayna, dün, savaşta ölen 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna tarafına teslim edildiğini duyurmuştu. Rusya da, buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 asker cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.

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