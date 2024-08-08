Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi açılış töreninde konuştu

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle;

Bugün daha yaşanabilir bir İstanbul için çok önemli iki adımı atıyoruz. Bir taraftan İstanbullu kardeşlerimize bir millet bahçesi armağan ediyor. Bağcılar'da bin 76 sağlıksız konutu yıkıp yeni konutlarımızın inşasına başlıyoruz.

Sizleri deprem tehdidinden kurtarmak için aşkla, azimle ve kararlılıkla çalışıyoruz



Göreve gelir gelmez soluğu deprem bölgesinde aldık. Hızlıca 11 ilimizi ve kardeşlerimizi ziyaret ettik. Yapılması gereken işlerimizi hızlıca yürütmek için alınması gereken kararları aldık.

Bir taraftan İstanbul Boğazı'mızı ve Marmara'yı koruyacak bir taraftan dar gelirli kardeşlerimize yeni sosyal konutlar yapacağız. Bugün bir tanesini daha açtığımız millet bahçelerimiz bizim iddialı duruşumuzun bir yansımasıdır.

İstanbul'un polemiklerle kaybedecek vakti yok

Seçimin üzerinde aylar geçti. Belediye başkanlarımız asli işlerine, İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in sorunlarına yoğunlaşmalılar. Suni gündemler peşinde koşmamalılar.

Bir belediye, bakanlığın bize borcu var hesaplaşalım diyor. Hesaplaşalım da siz belediye olarak daha görevlerinizi yapmamışsınız. Önce siz bir görevlerinizi yapın

Cumhurbaşkanımız Belediyelere SGK' ya olan borçlarınızı ödeyin dedi. Bunu niye dedi? Milyarlarca borcu olan Belediyeleri bu borçlarını ödeyip yine millete bu bedellerle birlikte hizmeti daha fazla yapabilmek için söyledi

Seçimin üzerinden aylar geçti. Belediye başkanlarımız artık asli görevlerine yoğunlaşmalıdır. İstanbullu sizden sürekli bahaneler duymayı değil İstanbul için ulaşımda şunu deprem dönüşümünde şunu yapalım demenizi bekliyorlar.

600 bin konutun acilen dönüşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 12 yılda 800 binden fazla evi ve iş yerini yeniledik

Yarısı Bizden' kampanyamızı başlatmıştık. Projemize vatandaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Ada bazında yapılacak vatandaşlarımızın anlaştığı her bir projeyi bakanlığımız TOKİ eliyle belediyelerimizle birlikte yapacak.

Deprem İstanbul'un tek ve en önemli gündemidir. Biz depremi beklemeyeceğiz, bekleyemeyiz. Birileri gibi bu gerçeği görmezden gelmeyeceğiz.