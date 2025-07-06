Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gitti. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek olan heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Erol yer aldı.

2,5 SAAT SÜREN GÖRÜŞME

Görüşmede yeni haftada başlaması beklenen silah bırakma sürecinin ele alındığı değerlendiriliyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre; heyet görüşmeyi tamamlayarak İmralı'dan ayrıldı. Heyetin, yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından yazılı açıklama yapacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM HEYETİNİ KABUL EDECEK

Hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Parti İmralı Heyeti'ni 7 Temmuz Pazartesi günü Beştepe'de kabul edecek.

DEM heyetinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.