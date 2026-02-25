Tarih verildi: Halkalı-Kapıkule tren hattına elektrik verilecek

TCDD Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, Halkalı-Kapıkule arasındaki demiryolu elektrifikasyon hatlarına gerilim verileceği, tren hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olacağı bildirildi.

Elektrik verilecek güzergâh, Halkalı (Km: 73+134) ile Kapıkule (Km: 227+900) arasındaki demiryolu katener hatlarını kapsıyor. Ayrıca Edirne, Alpullu ve Karamehmet Trafo Merkezleri ile hat üzerindeki Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Çerkezköy Yük ve Çerkezköy Yolcu istasyonları ve bu istasyonlara bağlı tüm yan yollar, konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatları gerilim uygulamasına dahil edilecek.

Yetkililer, vatandaşların ve çalışanların güvenliği için demiryolu hatlarının bulunduğu alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.