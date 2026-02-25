İSTANBUL 11°C / 3°C
  Tarih verildi: Halkalı-Kapıkule tren hattına elektrik verilecek
Güncel

Tarih verildi: Halkalı-Kapıkule tren hattına elektrik verilecek

TCDD, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda 2 Mart'tan itibaren 27 bin 500 volt gerilim uygulanacağını duyurarak iletkenlere yaklaşmanın can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olacağını bildirdi.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
Tarih verildi: Halkalı-Kapıkule tren hattına elektrik verilecek
TCDD Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, Halkalı-Kapıkule arasındaki demiryolu elektrifikasyon hatlarına gerilim verileceği, tren hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olacağı bildirildi.

Elektrik verilecek güzergâh, Halkalı (Km: 73+134) ile Kapıkule (Km: 227+900) arasındaki demiryolu katener hatlarını kapsıyor. Ayrıca Edirne, Alpullu ve Karamehmet Trafo Merkezleri ile hat üzerindeki Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Çerkezköy Yük ve Çerkezköy Yolcu istasyonları ve bu istasyonlara bağlı tüm yan yollar, konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatları gerilim uygulamasına dahil edilecek.

Yetkililer, vatandaşların ve çalışanların güvenliği için demiryolu hatlarının bulunduğu alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

  • TCDD
  • Halkalı-Kapıkule
  • 27 bin volt

