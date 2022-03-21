Tarih verildi: Milyonları ilgilendiren müjde

21 Mart 2022 Pazartesi 23:58 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 23:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, 3600 ek gösterge ve atamalara ilişkin önemli bilgiler verdi.

"3-5 AY İÇİNDE BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Soylu, 3600 ek gösterge için şunları söyledi:

Mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum. Çalışma Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mayıs ayında netleştireceğini ifade etti. Sözünü Cumhurbaşkanımız verdi. Ben takipçisiyim.

Bakan Soylu, bekçi alımına ilişkin ise şunları söyledi:

"3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız."

PEKİ BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.

BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bekçi alım başvuru tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.

Duyuru yapılması ile birlikte http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapılır.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor.

Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emeklilerin dul ve yetimleri de imkândan yararlanacak ve geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor.