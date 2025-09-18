CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, 2. gününde devam eden Teknofest İstanbul ile ilgili "İstanbul'da 5. Kez Teknofest gerçekleştiriyoruz. Çok farklı deneyim alanları var. Sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarına milli teknoloji hamlesini yayacağız. İstanbul bizim evimiz" dedi.

"ÇOK HIZLI BÜYÜYEN BİR EKOSİSTEMİMİZ VAR"

Bakan Kacır, Teknofest İstanbul ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

Tarım Teknolojileri Kümelenme alanındaydım. Milli teknoloji hamlemizi savunma sanayi ile başladı ama sanayi, ulaştırma teknolojileri, gıda, hayvancılık, enerji, finans alanlarında Türkiye kendi teknolojiklerini üretecek. En güzel örneklerinden biri Tarım Teknolojileri Kümelenme alanında gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı açıklama yaptı, 'cep telefonu kullanıyorsanız, çeri domatesi yiyorsanız orda biz varız' dedi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde yerli tohum çalışmaları kıymetli. Genetikte çok daha ileri düzeylere gelme gayretimiz var. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve onlarca şirketin bu alanda sürdürdüğü çalışmalar tarımdaki bağımsızlık çalışmalarını anlatıyor. Sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında sürdürüleceğiz. Yarışmaların sayısı arttı, bu yıl 64 yarışmaya 1 milyon 200 binden fazla genç takıldı, gençler takımlar halinde katıldı, teknoloji takım halinde farklı yetkinliğe sahip insanların bir araya geldiği ekipler geliştiriyor. Nükleer reaktör tasarım yarışması da vardı geçtiğimiz günlerde. Bir iddiamız var, Türkiye, nükleer reaktörünü kendi tasarlayacak ve üretecek. Enerjide tam bağımsızlık hamlemizde de önemli bir adım olacak. Bu yıl ilk kez onkoloji alanında yarışmamız gerçekleşti, yapay zekayı en ileride düzeyde kanser tedavisinde ve teşhisinde kullanmaya dönük projeler yarışıyor. Dünyada eşi benzeri olamayan bir fikir fabrikası gibi, örnek uygulamalarla buralarda girişimler doğuyor, TEKNOFEST girişim fabrikası. Enerjide tam bağımsızlık yolculuğumuz da devam edecek. İnanılmaz başarılı girişimler var. Bu yıl ilk kez gerçekleşen onkoloji yarışmamız var. Kanser tedavisine dönük muazzam projeler yarışıyor. Teknofest bir girişim fabrikası aynı zamanda. Az önce bir girişim ekibine sordum. 25-26 yaşında insanlar, yanlarında 50'ye yakın insan çalışıyor. Robotik sistemler üretiyorlar ve dünyaya ihraç ediyorlar. Genç kardeşlerimizi bu yolculukta bizimle olmaya davet ediyorum. Çok hızlı büyüyen bir ekosistemimiz var. AR-Ge kaynağımız 10 misline çıktı. Türk mühendisler artık kendi girişimlerini kuruyor ve dünya ile rekabet etmeyi hedefliyorlar. Bu Türkiye'nin aydınlık yarınlarının bir habercisi. Geleceğin teknolojisine yönelince yarışta öne geçtik. Biz artık bir havacılık ülkesiyiz.

"YERLİ MOBİL CİHAZIMIZI ÜRETECEĞİZ"

Teknolojide bugünün teknolojisinde yarışa dahil olmak rekabette geri bırakır. 3-5 yıl sonrasına yönelik çalışmalar yapmak rekabette ön plana çıkarıyor. Hikayeler akamete uğradı. 2000'li yıllarda biz yarışta öne çıkmayı başardık. Milletimiz bize iletiyor: Türkiye kendi telefonunu da yapmalı. Ben de buna katılıyorum. Burada özellikle yapay zeka ile birlikte kullandığımız telefonlar dönüşüme uğrayacak. Ama yapay zeka o kadar hızlı gelişiyor ki.. Aslında yapay zeka ile bütün işlerimizi görebiliriz. Sadece sözle ifade etsek herhangi bir uygulamaya girmeden işlerimizi halledebileceğiz. Bu mobil dünya için de geçerli olacak. Biz bunlara hazırlanmak üzere gayret gösteriyoruz. Çok sayıda projeyi destekliyoruz. Bu projeler arasında eğer doğru adımlar atarsa 5 sene sonra yerli mobil cihazlarımızı üretiyor olacağız.

YERLİ NAVİGASYON MÜJDESİ

Burada gördüğünüz yenilikçi teknolojilerin yarıdan fazlası yapay zeka tabanlı tasarımlar. Gençlerimizin bu programlara muazzam ilgisi var. Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu tüm alanlarda devam edecek. Çip tasarımlarını yerlileştirmeyi önceliklendirdik. Halihazırda çoğumuz uluslararası firmaların harita uygulamalarını kullanıyoruz. Ümit ediyorum ki kendi yolculuklarımızı yaparken kendi harita uygulamalarımızı kullanacağız. 2026 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Programı başlattık, kamunun elindeki veriyi yerli teknolojinin kullanımına açmak gerekiyor. Trafik, yol, kaza, risk verileri kamunun elinde var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile el ele veriyoruz ve bu veriyi yerli girişimlere açmayı hedefliyoruz.