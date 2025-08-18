İSTANBUL 30°C / 21°C
Güncel

Tarihçi ve siyaset bilimci Mete Tunçay hayatını kaybetti

Siyaset bilimi ve tarih alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Mete Tunçay, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:17
Tarihçi ve siyaset bilimci Mete Tunçay hayatını kaybetti
Siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Tunçay, bu sabah Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Tunçay'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

- METE TUNÇAY KİMDİR?

Mete Tunçay, Türkiye'de siyasal düşünceler tarihi disiplininin gelişmesine önemli katkılar yapmış, "Türkiye'de Sol Akımlar" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması" gibi eserlerin yazarıdır.

Akademik hayatında birçok görev yapan Tunçay, Tarih ve Toplum ile Toplumsal Tarih dergilerinin yayımlanmasına öncülük etmiş ve Tarih Vakfının kurulmasında rol almıştır.

Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünün kurucu başkanı olarak çalışmış ve birçok akademik başarıya imza atmıştır.

