Tarihçi-Yazar Ahmet Anapalı: Türkiye düşerse ümmet düşer

Tarihçi-Yazar Ahmet Anapalı, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

"2024'te Büyük Sahra Çölü'nde, bir vahada 'Müslümanlar çölde nasıl yaşar?' diye bir program çekmeye gittiğimizde, 70 yaşında bir çöl adamının şu sözlerini duydum. Adamın Türkiye'yle bir işi yok. Adam Moritanya'da, çölde yaşıyor, Senegal sınırında. Dedi ki: 'Cezayir düşerse Cezayir düşer, Moritanya düşerse Moritanya düşer; Türkiye düşerse ümmet düşer. Allah Türkiye'ye yardım etsin.'"

Moritanya, Cezayir'in altında, Batı Afrika'da, okyanus kenarında, Senegal'in de üstünde. Moritanya bir Fransız sömürgesi. Kanuni devrinde, 1540'larda, Fransızlar inanılmaz sömürmüşler. Alacak nefesleri kalmamış. Hemen üstlerinde Cezayir var. Cezayir demek de Barbaros demek. Barbaros Hayrettin Paşa'ya bir haber gönderiyorlar, 'Kurtarın bizi.'

Barbaros Hayrettin Paşa da kara kuvvetlerini karadan indirirken, deniz kuvvetlerini donanmayla okyanustan indiriyor. Moritanya'yı hem denizden hem karadan abluka altına alıyorlar ve Fransızlarla savaşıyorlar. Moritanya'yı kurtarıyorlar. Fransa'yı gönderiyorlar.

Biraz orada dinlendikten sonra Barbaros, Moritanyalı bilgelere: 'Var mı başka bir sıkıntınız? Biz gidiyoruz.' diye soruyor. Adam diyor ki: 'Nasıl yani? Bizi sömürmeyecek misin? Bütün beyaz adam Afrika'da, sömürgeci demek. Buraya gelen bütün beyazlar bizi sömürdü. Sen sömürmeyecek misin?' Barbaros diyor ki: 'Benim dinim İslam. İslam'da bu haramdır. Beni yardıma çağırdın. Geldim ve kurtardım. İşim bitti. Gidiyorum. Var mı bir isteğin?'

Bu olay Moritanyalıların dünyasında inanılmaz bir infiale sebebiyet veriyor. Ve kitleler hâlinde Müslümanlığa geçiyorlar. 2024'te Büyük Sahra Çölü'nde, bir vahada 'Müslümanlar çölde nasıl yaşar?' diye bir program çekmeye gittiğimizde, 70 yaşında bir çöl adamının şu sözlerini duydum. Adamın Türkiye'yle bir işi yok. Adam Moritanya'da, çölde yaşıyor, Senegal sınırında. Dedi ki: 'Cezayir düşerse Cezayir düşer, Moritanya düşerse Moritanya düşer; Türkiye düşerse ümmet düşer. Allah Türkiye'ye yardım etsin.' Bunu söyleyen, Moritanya'da çölde yaşayan yetmişlik bir ihtiyar. Ardından sorduğu şey çok daha hoşuma gitti: 'Halifeyi Müslimin ne yapıyor?' dedi. Bu soru bizi şoka uğrattı. Bu, Moritanya Müslümanlarının ve ümmetin Türkiye'ye bakışı. Ve son sözüm: Türkiye, Türkiye'den büyüktür.

"Kadına şiddet konusunda, dünyanın en çok kadına şiddet uygulayan ülkesi Amerika'dır. Pedofilinin de zirve yaptığı ülke Norveç'tir.'

Türkiye'deki iktidarı her çıkışlarında onlara şikâyet ediyorlar. Ben sizi kime şikâyet edebilirim? Makam olarakbir üstünüze şikayet edebilirim değil mi? Sizi alta şikayet edemem. Altla dertleşirim. Şikâyet dediğin şey üst makama olur. Bu ülkede bir grup muhalefet lideri Türkiye'yi şikâyet ediyor. Çünkü onları kendi amirleri gibi görüyorlar. Kendi amirlerinin su yüzüne çıkmış pisliklerini dile getirebilirler mi? Asla. Görmezden gelecekler. Görmüyorlar, duymuyorlar ve bilmiyorlar. Çocuk istismarı ya da kadına şiddet var. Kadına şiddet konusunda, dünyanın en çok kadına şiddet uygulayan ülkesi Amerika'dır. Pedofilinin de zirve yaptığı ülke Norveç'tir. Bu istatistik olarak belli. Kadın cinayetleri Amerika'da çok fazla. Fakat bilmiyoruz. Sebep? Avrupa'da yaşayan dostlarımız çok iyi bilir ki Avrupa'nın basın mekanizmasında, toplumun psikolojisini bozacak şekilde her gün üç haberden fazla veremezsin. Yasak. Ceza yersin. O yüzden bunlar habere konu olamıyor. Ama Türkiye'de ana haberleri bir açıyorsun kadın cinayeti, çocuk istismarı, yankesicilik, cinayet, dövüş, hırsızlık başlıkları oluyor. On beş haber varsa on ikisi böyle. Biri de "Recep Tayyip Erdoğan şunu yaptı." Böyle bir ülke olunca sanki her türlü problem bizde, onlar tertemiz gibi oluyor. İşte az evvel dedik ya, medya neydi? Logardı işte. Kendi ülkesini bu hâle getiren bir Türk medyası. Kendi ülkesindeki pislikleri de örten bir Batı medyası var. Bu bizim anlatmış olduğumuz istismarlar, pedofilik hastalıklar. Epstein dosyası konuşuluyordu. Şu anda ortaya saçılmasının içerisinde pek tabii ki aslında bu, bir şekilde rehin alma gibi. Değil mi? Ülkeler arası diplomaside bir yöntem. Bir siyasi şantaj, infaz var. İran konusundaki ihtilafa düşmenin, Trump'ı hangi savaşa zorladığı hususuna da denk gelen bir şantaj dosyası bu.

"Türk, Müslüman olduktan sonra Türktür; öbür türlüsünü ben kabul etmiyorum."

Kosova'da herkes Türkçe biliyor. Türkçe orada hayat dili. Girsinler ve konuşsunlar. Kosovalılar anlatıyor, 'Sırplar orada, biz buradayız. NATO BM'nin emriyle müdahale etti. Savaş uçakları ve nöbetçi pilotlar var. Amerikan uçakları uçuyor, şurayı bombalıyor, Sırplar orada. Fransızlar uçuyor ve bombalıyor. Sırplar yine orada. Bir gün nöbet Türk F-16 pilotlarına geldi. Nokta atışlarıyla Sırpların bütün mühimmatlarını, cephanelerini, yollarını, asfaltlarını bir anda yıktı, bombaladı, bitirdi. Sırpların kolunu kanadını kırdı. Savaş o gün bitti. Türk F-16'larına sıra gelince savaş bitti.' Deniyor ya, 'Türk beklenendir.' Türk Kosovalıların beklediği adamdır. Ben bunu bileceğim ve böyle göğsüm dik yürümeyeceğim, anlatmayacağım? Yok öyle bir dünya. Herkes Türk'ün hikâyesini dinlemek zorunda. Bu arada Türk derken, 16 yaşındaki gençlerin kanına girerek faşizan eğilimlerini ortaya atan bir siyasi parti anlamında Türk demiyorum. Benim anlattığım Türk, Müslüman Türk. Benim anlattığım Türk, Hazreti Muhammed'e ümmet olmayı, köle olmayı kendine şeref bilen Türk'tür. Türk, Müslüman olduktan sonra Türktür. Öbür türlüsünü ben kabul etmiyorum. Bu Türk'le gurur duyuyorum. O Kürt'le de gurur duyuyorum. Yani Kürt çok şerefli bir millettir. Benim derdim ümmet. Ve bu ümmetin kıymetini bilen insanlara selam olsun. Bütün hikâyemiz bizim.