  • Tarihe geçmişti: İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na yeni görev
Tarihe geçmişti: İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na yeni görev

Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olan Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 07:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çok sayıda bakan yardımcısı değişti.

Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişirken; İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları değişti. Yayınlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine ise Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı getirildi.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ OLMUŞTU

Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştı.

