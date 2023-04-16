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Tarihi ana gözlerini kapattılar! Muhalif medyada ''İMECE'' sessizliği

CHP'nin heykel törenlerini manşetten servis eden muhalif medya Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'yi görmezden geldi.

16 Nisan 2023 Pazar 08:38 - Güncelleme:
Tarihi ana gözlerini kapattılar! Muhalif medyada ''İMECE'' sessizliği
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Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle dün 09.48'de ABD'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İMECE, yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak. İMECE'nin göreve başlamasıyla Türkiye, ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir elektro-optik uydu kamerasına uzay tarihçesi kazandırmış olacak.

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan İMECE, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak. Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.

Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Proje kapsamında Türkiye'de ilk defa uzay uyumlu elektro-optik kamera tasarlanıp geliştirilerek üretildi. Böylece Türkiye, yabancı uydulardan görüntü tedarik eder konumdan kendi kamerasını üreten ve hatta ihraç eden duruma geldi.

MUHALİF YAYIN ORGANLARI İMECE'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ

En büyük icraatları heykel dikmek olan ve heykel için uçuk bütçeler ayıran CHP'li belediyelerin faaliyetlerini manşetten servis eden muhalif medya, uzaya gönderilen Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'yi görmezden geldi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen yayın organları, tarihi anlara ilişkin hiçbir yayın yapmadı.

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