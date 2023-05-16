Tarihi ana vatandaşlar eşlik etti! TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İzmir'den Ege Denizi'ne açılan ve Kumkale yönünden Boğaz'a giren milli gemi, Çanakkale'ye doğru seyrini sürdürdü. Dev gemiyi, Çanakkale sahilinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izledi.

Deniz Müzesi Komutanlığında bir etkinliğe katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat ve protokol üyeleri gemiyi selamladı.

Yaklaşık 1,5 saat sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ulaşan TCG Anadolu, boğaz çıkışına ilerleyip Marmara Denizi'ne doğru seyrine devam etti.

Milli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişini Sahil Güvenlik unsurları eşliğinde gerçekleştirdi.