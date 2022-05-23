Tarihi camiye çirkin saldırı! Tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti

Olay, iki gün önce saat 23.30 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Devirhan Sokak'ta bulunan Şeyh Hüsamettin Camii'nde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, tarihi caminin avlusunun korkuluklarında üzerinde Hadis-i Şerifler yazılı olan kartonları yırttı. Saldırgan çevredeki vatandaşların tepkisine aldırış etmeden olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Mahalle sakinleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanmasını ve ceza verilmesini isterken, polis olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

İşte o görüntüler;

"ALLAH HİDAYET VERSİN"

Olaya tanık olan Şevket Süleymanoğlu, "Dün gece 23.30 sularında şuradan geliyordum bir baktım sesler var, bunlara asılınca ses yapıyor. Sonra yanaşınca baktım bunları koparıyor. Tabii bağırdım 'Sana ne zararı var, bunları neden koparıyorsun?' diye. Bana böyle bir el hareketi falan yaptı. İki kişi de buradan geçiyordu. Bana 'Bırak kafası iyi değil zaten' dediler. Peşinden gitmek istedim ama şu tarafa doğru gitti, yüzünü de göremedim. Bu yazıların bir zararı yok, bunlarda sadece hadis yazıyor. Hoca efendiyle de görüştüm, güzel olmuş olur ya birisi geçerken okur. Peygamber Efendimizin hadisleri var burada. Neden yaptı anlayamadım. Bu konuda hassas insanlarız. Bayağı etkilendim, gece de uyuyamadım. Yan tarafta da var, onları da koparmış. Bunlar bizim için hassas şeyler; cami, bayrak, vatan. Polisi aramak aklıma gelmedi, çok hırslandım, gözlerim karardı. Yüzünü de ondan hatırlayamadım. Allah hidayet versin. Bunları ya eğitmek lazım ya da kastiyse cezalarını vermek lazım" dedi.

"DENGESİZİN BİRİ BU KARTONLARI YIRTMIŞ"

Mahalle sakinlerinden Kağan Turhan ise, "Gece 12 sıralarında dengesizin biri bu kartonları yırtmış. Ne istiyorsa bilemiyorum kameralar da çekmiş ama şahsı tanımlayamamış polis ekipleri. İnşallah yakalanır. 40 senedir buradayım ilk kez böyle bir şey görüyorum. Her zaman bu yazılar vardı. Kalın bir malzemeden yapılmış, zorlaması lazım yırtmak için" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Akın ise, "Ben üzüldüm, yıllardır gelip geçerken bu yazıları okurduk bilgi sahibi olurduk. Bundan ne istediler, ne şekilde bunu yapmaya cüret ettiler? Bunun ahlakla da, insanlıkla da, dinle de bir tutarlılığı olduğunu düşünmüyorum" dedi.