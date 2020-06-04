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Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edildi

Adana'da bulunan tarihi Bağdat-Hicaz Demiryolu Hattı'na ait Karaisalı ilçesi Bucak Mahallesi'ndeki 32 numaralı tünel, tarihi eser olarak tescillendi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

IHA04 Haziran 2020 Perşembe 17:11 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 17:11
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Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Bağdat-Hicaz Demiryolu’na ait Adana’daki 32 numaralı 187 metre uzunluğundaki tünelin tescillenmesiyle ilgili Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararını Resmi Gazete’de duyurdu.

4 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ise şu şekilde:

“Adana ili Karaisalı ilçesi Bucak Mahallesi’nde, tapulama harici alanda yer alan, Tarihi Bağdat-Hicaz Demiryolu Hattına ait olan TCDD tarafından 32 numara ile belirtilen Demiryolu tünelinin 2863 sayılı yasa kapsamanda kültür varlığı niteliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun 2. Grup yapı olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada görülen koruma alanı sınırının uygun olduğuna, tüneller içinde bulanan ray, drenaj kanalı, travers, sinyalizasyon ve elektrifikasyon sistemlerinin arıza ve bakımı ile seyrüsefer durumlarını aksattıracak hallerde, can-mal güvenliği açısından hemen müdahale edilmesi gerektiren durumlarda tünelin özgün yapısına zarar vermemek koşuluyla gerekli basit onarım ve müdahalelerin Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP) uzmanları denetiminde ilgili idarece yapılıp uygulama sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, tünelin özgün mimari dokusuna müdahale gerektirecek uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi.”

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