İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5734
  • EURO
    49,5794
  • ALTIN
    5736.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarihi devrimin yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz
Güncel

Tarihi devrimin yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de tarihi devrimin 1. yılına ilişkin mesajında 'Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.' dedi.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 15:34 - Güncelleme:
Tarihi devrimin yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SURİYE HALKININ 8 ARALIK HÜRRİYET GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yıllar süren zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyelileri özgürlüğüne kavuşturan "8 Aralık Devrimi"nin birinci yılını tebrik etti.

Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olanları rahmetle yad ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nde kardeş Suriye halkına Türkiye'nin en kalbi selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.