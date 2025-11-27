İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4471
  • EURO
    49,2904
  • ALTIN
    5673.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi! Yüzlerce obje ele geçirildi
Güncel

Tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi! Yüzlerce obje ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait 286 eser ve obje ele geçirildiğini, yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
Tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi! Yüzlerce obje ele geçirildi
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmar Suçları Soruşturma Bürosunca, kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz olarak satışını yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında 2863 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Başsavcılık koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 8 şüpheliye ait olduğu belirlenen 9 ikamet ve 3 iş yerinde İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Aramalarda, çeşitli ebat ve boyutlarda Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 adet eser ve obje ele geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu eser ve objelere el konulduğu, 7 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

  • istanbul
  • tarihi eser
  • kaçakçılık
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.