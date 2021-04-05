Tarihi eser kaçakçılarına baskın: Deri üzerine yazılmış altın işlemeli 2 Tevrat ele geçirildi

AA 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:00

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce tarihi eser niteliği taşıyan kitap, heykel ve çeşitli objeler ile deri üzerine yazılmış altın işlemeli iki Tevrat ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

