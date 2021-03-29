Tarihi eser kaçakçılarına polis baskını

DHA 29 Mart 2021 Pazartesi 18:10 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:10

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada A.A.'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Polis ekipleri, takibe aldıkları şüphelinin tarihi eserleri İstanbul'a satmak için götürdüğünü tespit etti. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 325 sikke, 1 insan figürlü minyatür madeni heykel, 1 hayvan figürlü minyatür madeni heykel, 1 mühür, 5 yüzük, 1 madeni ok ucu ve 5 madeni obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.