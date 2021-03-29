İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2021 Pazartesi / 16 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2029
  • EURO
    9,6579
  • ALTIN
    451.121
  • BIST100
    1392.57
Güncel

Tarihi eser kaçakçılarına polis baskını

Kırklareli'de Roma dönemine ait tarihi eserleri İstanbul'a götürüp, satmak isteyen şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

DHA29 Mart 2021 Pazartesi 18:10 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:10
ABONE OL

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada A.A.'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Polis ekipleri, takibe aldıkları şüphelinin tarihi eserleri İstanbul'a satmak için götürdüğünü tespit etti. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 325 sikke, 1 insan figürlü minyatür madeni heykel, 1 hayvan figürlü minyatür madeni heykel, 1 mühür, 5 yüzük, 1 madeni ok ucu ve 5 madeni obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.