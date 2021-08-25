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Tarihi eser kaçakçılarına sabah operasyonu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, jandarma tarafından sabah saatlerine yapılan operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi.

DHA25 Ağustos 2021 Çarşamba 02:54 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 02:54
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Beypazarı ilçesinde A.Ş. ve İ.K.'nın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.Ş. ve İ.K.'nın Boyalı Mahallesindeki adreslerine dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

A.Ş. ve İ.K.'nın üzerinde yapılan aramada Roma, Bizans ve İslami Dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 adet tarihi sikke ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sikkeler ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

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