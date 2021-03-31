İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2021 Çarşamba / 17 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2857
  • EURO
    9,7681
  • ALTIN
    449.445
  • BIST100
    1393.6
Güncel

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Eskişehir'de, Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 16:25 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:25
ABONE OL

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler R.K., F.A., S.C. ve K.Y.'nin takibe aldıkları aracını, kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Helenistik ve Bizans dönemine ait 394 adet gümüş ve bronz sikke ile 21 adet haç, ok ucu ve kemer tokalarının da olduğu tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Tarihi eserler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli ise, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.