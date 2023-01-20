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Tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüten polis 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 14:57 - Güncelleme:
Tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Keşan'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair soruşturmayı yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen evlerde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 15 adet metal obje ve 3 adet metal dedektörü ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak G.P, C.K ve G.F isimli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • keşan
  • tarihi eser
  • kaçakçılık

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