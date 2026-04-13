Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar... Düzce'de film gibi operasyon

Düzce'de jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserlere alıcı arayan iki şüphelinin izini sürdü. Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 136 parça tarihi esere el konuldu. Şüpheliler kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

JANDARMA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINI SUÇÜSTÜ YAKALADI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, R.G. ve Ş.T. isimli şahısların ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi. Şahıslar, eserleri satmaya çalışırken Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde yakalandı.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT 136 ESER ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 119 adet sikke, 13 adet yüzük, 1 adet heykel, 1 adet çömlek, 2 adet haç olmak üzere toplam 136 adet tarihi eser ele geçirildi. 2 zanlı, "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.