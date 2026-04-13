İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7086
  • EURO
    52,6137
  • ALTIN
    6814.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar... Düzce'de film gibi operasyon
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölyaka ilçesinde tarihi eserleri satışa çıkarmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 119 sikke, 13 yüzük, 1 heykel ve 2 haç dahil toplam 136 tarihi eser ele geçirildi.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 22:28
ABONE OL

Düzce'de jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserlere alıcı arayan iki şüphelinin izini sürdü. Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 136 parça tarihi esere el konuldu. Şüpheliler kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

JANDARMA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINI SUÇÜSTÜ YAKALADI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, R.G. ve Ş.T. isimli şahısların ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi. Şahıslar, eserleri satmaya çalışırken Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde yakalandı.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT 136 ESER ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 119 adet sikke, 13 adet yüzük, 1 adet heykel, 1 adet çömlek, 2 adet haç olmak üzere toplam 136 adet tarihi eser ele geçirildi. 2 zanlı, "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

  • tarihi eser kaçakçılığı
  • Düzce jandarma operasyonu
  • Roma Bizans sikke
  • Gölyaka tarihi eser
  • kültür varlığı kaçakçılığı

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.