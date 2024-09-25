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Tarihi geçmiş tavuk skandalı! Asetonla silip yedireceklerdi

Antalya'da denetim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri büyük bir skandalın önüne geçti. Ekiplerce son kullanma tarihleri aseton ile silinip üzerine yeni tarih ve Rusça etiket basılarak, Rusya'ya ihraç edilmeye hazırlanan 65 bin 662 çikolata, bisküvi ve enerji içeceğine el konuldu. Denetimlerde ayrıca, son kullanma tarihi geçen 17 ton tavuk ele geçirildi.

DHA25 Eylül 2024 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Tarihi geçmiş tavuk skandalı! Asetonla silip yedireceklerdi
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Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte bir dizi denetimde bulundu. Gıda ürünleri satan işletmelere yönelik denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden ürün satılan işletmelere ceza yazıldı.

Ekiplerin Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S. ve B.D.'ye ait bir depoda gerçekleştirdiği denetimde, son tüketim tarihi geçmiş, geneli ithal 65 bin 662 adet çikolata, bisküvi, enerji içeceği ve meyve konservesi gibi ürün tespit edildi. Detaylı kontrolde, son kullanma ve tavsiye edilen tüketim tarihleri 2023 olan ürünlerin son kullanma tarihlerinin aseton ile silinerek, üzerine 2025 olarak yazıldığı görüldü.

SATIŞA HAZIR HALE GETİRDİLER

Son kullanma tarihleri değiştirilerek satışa hazır hale getirilen ürünlerin üzerine Rusça etiketler yapıştırılarak ihraç edilmeye hazırlandığı ortaya çıktı. İşletmede aynı zamanda birçok ürüne de kemirgenler tarafından zarar verildiği görüldü. Aynı işletmede yakalanan ürünlere el koyulup 58 bin lira para cezası kesilirken, işletme sahibi ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

TÜM ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Ekiplerin Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bir depoya yaptıkları denetimde ise onaysız tavuk parçalama faaliyeti yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemede, hijyen şartlarını sağlamayan depo içerisinde 17 ton son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş, marka ve parti numarası olmayan tavuk, tavuk kıyması ve kemik parçaları tespit edildi.

Mekanik kıyma makinesi, parçalama tezgahları ve kıyma tambur makinesi bulunan işletmede, depolanmış şekilde çok fazla miktarda tavuk kıyması da ele geçirildi. Son tüketim tarihi geçmiş tavukların kıyma haline getirilerek tekrar piyasaya sürüldüğü işletmedeki tüm ürünler imha edildi. İşletmeye idari yaptırımlar uygulandı.

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