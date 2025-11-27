Tarihi geçmiş ürün satan işletmelere ceza

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları kontrollerde bir zincir market şubesi ve bir yerel markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.

Her iki işletmeye üçer gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüketici sağlığını korumayı temel görev olarak gördüklerini belirtti.

Tahmazoğlu, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasının önemine değinerek, "Zabıta ekiplerimiz düzenli olarak marketleri, fırınları ve gıda satışı yapan tüm işletmeleri denetliyor. Kurallara uymayan ve vatandaşımızın sağlığını riske atan işletmelere gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.