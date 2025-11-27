İSTANBUL 22°C / 12°C
Güncel

Tarihi geçmiş ürün satan işletmelere ceza

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir zincir market şubesi ile bir yerel markete üç gün kapatma cezası verildi.

27 Kasım 2025 Perşembe 17:01
Tarihi geçmiş ürün satan işletmelere ceza
Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları kontrollerde bir zincir market şubesi ve bir yerel markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.

Her iki işletmeye üçer gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüketici sağlığını korumayı temel görev olarak gördüklerini belirtti.

Tahmazoğlu, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasının önemine değinerek, "Zabıta ekiplerimiz düzenli olarak marketleri, fırınları ve gıda satışı yapan tüm işletmeleri denetliyor. Kurallara uymayan ve vatandaşımızın sağlığını riske atan işletmelere gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

