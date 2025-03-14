Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart'a hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler, salı günü törenlerin yapılacağı alanlardaki çalışmaların büyük bölümünü tamamladı.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Peyzaj Uygulamaları Koordinatörlüğünce, kuzey cephedeki Albayraksırtı Şehitliği, Süngübayırı Şehitliği, Çataldere Şehitliği, 57. Alay, Conkbayırı, Kılıçbayırı Şehitliği, Kılıçdere Şehitliği ve Kireçtepe'deki şehitlikler ile güney cephedeki Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddülbahir Kalesi, diğer şehitliklerin bitkisel ve yapısal bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Hisarlık Tepe'de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'nin çevresine, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklere Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fide ile 40 bin lale soğanı dikildi.

Alandaki çimlerin tamamı mevsime göre gübrelendi, biçildi ve kalan bitkilere de form verildi. Temsili şehitliklerin içinde bulunan beyaz çakıl taşlarının eksik kısımları tamamlanıp alan basınçlı suyla yıkanarak temizlendi.

Alanda bulunan rölyefin de yıllık bakımı yapılarak törene hazır hale getirildi. Yürüme yollarında kirlenen alan ve taş zemin makine yardımıyla silindi, helikopter pistleri boyandı.

Yol güzergahları, dinlenme noktaları ve helikopter pistleri etrafındaki yabancı otlar biçilerek ilaçlama işlemleri yapıldı.

Törenlerde kullanılacak tribünlerin kurulumuna başlanan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

- "18 MART'TA TEKRAR BU KUTLU ZAFERİ, BÜYÜK ZAFERİ MİLLETÇE ANMIŞ OLACAĞIZ"

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, 110. yıl törenlerinde Çanakkale'de verilen büyük mücadelenin büyük bir saygıyla anılacağını söyledi.

Törenlerde Çanakkale Zaferi'nin mimarlarının hayırla yad edileceğini belirten Kaşdemir, "Çanakkale hem Türk tarihi açısından hem dünya tarihi açısından çok önemli bir kırılma noktasıdır. Türk tarihi açısından uzun yıllar süren bir kötü gidişin sona gelindiği, milli mücadelenin ruhunun ateşlendiği, Cumhuriyetimize giden yolun başladığı yerdir." dedi.

Kaşdemir, Çanakkale Zaferi gibi dünyada tarihin akışını değiştiren çok az olay olduğunu dile getirerek, "Dünya tarihi Çanakkale'de başka türlü akmaya başlamıştır. Dünya tarihi tabiri caizse, yeniden yazılmıştır. Türk milleti büyük ve haklı bir zafer kazanmıştır Çanakkale'de. Bizler de 110. yıl dönümünde o büyük kahramanlığı, yine her zaman olduğu gibi devlet millet el ele, gönül gönüle büyük bir duygu birliği içerisinde anacağız, kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

İsmail Kaşdemir, tarihi alandaki hazırlıkların da sürdüğünü hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihi Alan Başkanlığı olarak yine çok özenli bir çalışma içindeyiz. Yine 18 Mart günü tabiri caizse, Türkiye'nin kalbi hatta dünyanın kalbi Çanakkale'de atacak. Türk milletinin kalbi o gün başka çarpacak. Bu büyük kahramanlığı bir kez daha heyecanla hatırlayacağız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bizim görevimiz bu tarihi günleri kutlamak, hatırlatmak, gelecek kuşaklara aktarmak. O fedakarlık kahramanlığın mimarlarını tarihe mal etmek. Yine Türk milleti olarak Seyit Onbaşı'mızı, yine Yusuf Kenan'ımızı, Bigalı Mehmet Çavuş'umuzu, Ezineli Yahya Çavuş'umuzu, Cevat Paşamızı, Selahaddin Adil Paşa'mızı, tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü büyük bir saygıyla ve hayırla yad edeceğiz. Onları tekrar hatırlayacağız. Bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, bu Çanakkale'nin nasıl geçilmez yapıldığını, hangi fedakarlığın sonucunda zaferin geldiğini daha iyi anlamaya çalışacağız inşallah. 18 Mart'ta tekrar bu kutlu zaferi, büyük zaferi milletçe anmış olacağız."